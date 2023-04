Bombo Fica denuncia estafa tras evento a beneficio para vecinos de Purén: "El dinero no le ha llegado a la gente"

28 abr. 2023 - 13:00 hrs.

El comediante Daniel "Bombo" Fica denunció que fue estafado en el evento solidario que realizó en beneficio de los vecinos de su natal Purén, en la región de La Araucanía, por los incendios que afectaron a la zona durante febrero de este año.

Apenas comenzaron los siniestros, al humorista le facilitaron el Teatro Caupolicán, completamente gratis, para efectuar un evento solidario el 7 de marzo, junto a otros artistas invitados.

"El dinero no le ha llegado a la gente"

"Nos vimos expuestos a una situación engorrosa en la cual la gente del Caupolicán se apropió de este espectáculo. Ellos, sin ninguna autorización, subieron la venta de esto, nos vinimos a enterar el día del show", contó Fica al matinal "Mucho Gusto" de Mega.

El comediante añadió que "me provocaron un tremendo desagrado porque yo no confió en la administración de la gente del Caupolicán, porque todos sabemos que tienen mala fama". Sin embargo, pese a ese problema, con el productor del evento, Claudio Riquelme, igual decidieron llevar a cabo el espectáculo benéfico.

El día del evento, Bombo Fica se llevó la sorpresa de que había poca presencia de público.

"Fue muy poca gente, el día anterior se habían agarrado a balazos en el Caupolicán. Fueron 490 personas, que fue lo que se recaudó, dinero que es muy paupérrimo, como 11 millones 800 mil pesos", acotó Fica.

Dicha cifra "no le ha llegado a la gente, ni al productor. No le ha llegado a nadie. Por este dinero, Antonio Aravena —del Teatro Caupolicán— llamó a Claudio —productor del evento— y le dijo que fuera a buscar un cheque y había 8 millones. No sabemos por qué faltan 4 millones", alegó

Teatro Caupolicán detalla a qué se debe la "falta" de dinero

Desde la administración del Teatro Caupolicán, aclararon al matinal de Mega que desde un comienzo se especificó que del dinero recaudado se descontarían los gastos operativos derivados de la producción, sonido, iluminación, pago a guardias, personal de aseo, entre otros.

"Esos gastos tenían que ser descontados de la liquidación de lo que se recaudara. Ese acuerdo se manifestó entre las dos partes. Sin embargo, la producción no quiso recibir el dinero del saldo recaudado", indicaron desde el recinto.

La administración del Caupolicán detalló que actualmente tienen el dinero y se lo quieren entregar directamente al municipio y no a Fica ni al encargado del evento.

"El dinero está acá, pero esta vez corresponde que nos comuniquemos con la municipalidad de Purén y le entreguemos el dinero directamente a ellos", acotaron.

Finalmente, anunciaron que podrían tomar acciones legales si es que Bombo Fica "continúa desprestigiándonos sin tener mayor información".

