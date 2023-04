"No nos dimos un abrazo": Yuhui Lee se reencontró con su mamá luego de cuatro años

27 abr. 2023 - 10:00 hrs.

El cocinero chino Yuhui Lee, que se ha hecho conocido en diversos programas televisivos culinarios chilenos, se reencontró con su madre tras cuatro años sin verla.

El ganador de "El Discípulo del Chef" realizó un viaje de un mes a Shanghái, China, para visitar a su familia.

"No nos abrazamos"

Uno de los momentos más esperados de la visita fue el reencuentro con su madre, Wei Lee, a quien no veía desde el año 2019.

"Ver a mi mami, Wei Lee, me hizo muy feliz. Hace tiempo que no nos veíamos. Fue tranquilo", contó a LUN.

"No nos dimos un abrazo, pero me fue a buscar al aeropuerto y me llevó a comer algo rico. Hablamos mucho para ponernos al día", añadió, para también contar que con su madre visitaron el segundo edificio más alto del mundo, la Torre Shanghái, de 632 metros.

Uno de los puntos que más puede llamar la atención dentro de la cultura chilena, es que Yuhui Lee y su madre no se abrazaron en este anhelado reencuentro.

Ante eso, el cocinero explicó que: "Mi familia siempre ha sido así. No les gusta dar abrazos, jajaja. Aquí abrazar es muy raro. Con mis amigos tampoco nos dimos abrazos, pero jugamos pool".

Finalmente, el empresario gastronómico también contó que ha disfrutado bastante de su viaje.

"La verdad es que extrañaba mucho a mi familia, así que he estado compartiendo muchos con ellos", concluyó.

