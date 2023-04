Bruno Mars en Chile: ¿A qué hora empieza la venta general de entradas?

27 abr. 2023 - 07:00 hrs.

Este próximo 6 de septiembre los fanáticos de Bruno Mars podrán disfrutar del regreso del estadounidense a escenarios nacionales, tras más de cinco años.

El ganador de catorce premios Grammy llega al país con una batería de éxitos y con el proyecto de Silk Sonic en marcha, con el que ha cosechado varias críticas positivas.

El concierto de Brunos Mars se realizará en el Estadio Monumental, en la comuna de Macul, donde se espera que haga vibrar a sus fanáticos al ritmo de temas como "When I Was Your Man" y "That's What I Like", entre otros.

¿A qué hora empieza la venta general de entradas?

La venta general de entradas comienza a las 11:01 de la mañana de este jueves 27 de abril.

La compra solo se puede realizar mediante el sistema Ticketmaster (clic aquí para adquirir tus tickets).

IT’S SHOWTIME 🎉 @BrunoMars vuelve a Chile con sus grandes éxitos 🤩



➡️ Preventa clientes @entel o pagando con tarjetas @scotiachile 25 abril, 11am

➡️ Venta general 27 abril, 11.01am

👉 Invita @McDonalds_Cl

👉 Colabora @Cabify_Chile

🎟 Entradas en @ticketmastercl

🔗 Más info… pic.twitter.com/6gMum0Ee9V — DG Medios (@dgmedioschile) April 19, 2023

Cabe recordar que la venta anticipada de boletos, para clientes de un banco y una compañía telefónica, se efectuó el martes 25.

¿Cuáles son los valores de las entradas?

Valores en Venta General (Valor + cargo por servicio)

Pit: $419.400

Rapa Nui: $332.025

Cancha Frontal: $203.875

Océano: $145.625

Cordillera: $128.150

Cancha General: $93.200

Magallanes: $53.590

Movilidad reducida: $53.590

Acompañante movilidad reducida: $53.590

