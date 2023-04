La reacción de Daniela Castro tras recibir desubicada pregunta sobre su cuerpo: "¿Nunca has pensado en ponerte...?"

24 abr. 2023 - 11:00 hrs.

La exparticipante de "MasterChef Chile", Daniela Castro, mantiene una estrecha relación con sus seguidores de Instagram, plataforma donde comparte recetas y diferentes tipos de recomendaciones.

Tal como lo hacen diferentes influencers chilenos, la joven comenzó una dinámica de preguntas y respuestas mediante el formato stories para interactuar con sus fanáticos.

Sin embargo, uno de los mensajes que recibió no fue de su agrado, y es que tenía directa relación con su cuerpo, algo que la chef no dejó pasar y escribió una contundente respuesta.

"¿Tú has pensado sobre mi cuerpo?"

"¿Nunca has pensado en ponerte pechugas?", fue la interrogante que recibió Daniela, palabras que cuestionó con firmeza

"Yo no lo he pensado. ¿Tú has pensado sobre mi cuerpo? Onda, 'debería ponerse pechugas'", partió escribiendo.

Luego, remarcó que someterse a este tipo de cirugía estética no era su prioridad y optó por enumerar cada uno de los temas en los que sí está interesada: "Pienso más en cuáles serán mis proyectos, hacia dónde quiero avanzar o en cómo llevar mi vida de forma más saludable, en vez de las pechugas… No sé… O quizás pienso en chistes fomes antes que las pechugas".

Asimismo, no ocultó su sorpresa respecto a la preocupación del usuario en su aspecto físico. "Igual brígido que alguien piense en algo mío que ni yo pienso", reflexionó.

Por último, dio a entender que no es primera vez que es víctima de las opiniones de extraños sobre su figura: "Jajajajaj otra vez guapirulis, jaja, pero es otra (sic)", sentenció.

