Preventa de entradas para Bruno Mars en Chile: Así puedes comprar los tickets

Este próximo 6 de septiembre los fanáticos de Bruno Mars terminarán su espera de más de cinco años para disfrutar nuevamente el show del estadounidense, quien llegará a Chile en el marco de su tour 2023.

El ganador de catorce premios Grammy llega al país con una batería de éxitos y con el proyecto de Silk Sonic en marcha, con el que ha sacado varias críticas positivas.

La cancha de Colo Colo, el Estadio Monumental, será el recinto que acogerá al nacido en Hawái, donde se espera que interprete sus temas más renombrados como "When I Was Your Man" y "That's What I Like", entre otros.

¿Cómo comprar entradas?

Las entradas para el concierto de Bruno Mars se consiguen a través de:

La preventa se realizará con un 20% de descuento para los clientes de Banco Scotiabank y Entel, y estarán disponibles desde las 11:01 horas del martes 25 de abril.

En tanto, la venta general se abrirá a las 11:01 horas del jueves 27 de abril.

¿Cuáles son los valores de las entradas?

Valores en Preventa (Valor + cargo por servicio)

Pit: $347.400

Rapa Nui: $275.025

Cancha Frontal: $168.875

Océano: $120.625

Cordillera: $106.150

Cancha General: $77.200

Magallanes: $44.390

Movilidad reducida: $44.390

Valores en Venta General (Valor + cargo por servicio)

Pit: $419.400

Rapa Nui: $332.025

Cancha Frontal: $203.875

Océano: $145.625

Cordillera: $128.150

Cancha General: $93.200

Magallanes: $53.590

Movilidad reducida: $53.590

