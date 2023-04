La revolución de Arsmate: Creadoras chilenas revelan éxito económico tras realizar contenido íntimo

24 abr. 2023 - 05:15 hrs.

¿Qué pasó?

En estos tiempos de dificultades económicas, muchas personas buscan variadas alternativas para generar ingresos extras. Es así como algunas mujeres chilenas han recurrido a una plataforma de origen nacional que permite obtener buenas ganancias con fotos sensuales u osadas.

Es así como ha ganado un espacio importante para la creación de contenido digital Arsmate, donde unas influencers nacionales han logrado tener 1.000 suscriptores en sus cuentas.

¿Qué es Arsmate?

Arsmate es una plataforma chilena que facilita a creadores de contenido, artistas, profesionales y aficionados un espacio en línea con todas las herramientas necesarias para poder monetizar su contenido y ganar dinero con su trabajo.

Puede ganar el 90% de todas tus ventas y Arsmate solo se quedará con un 10% de comisión por uso y gastos propios de administración y mantención de la plataforma.

Creadoras chilenas

Francisca Mayorga es una ingeniera en gestión comercial y tiene 29 años. Antes de probar suerte en esta plataforma, trabajó en bancos, fue ejecutiva de cuentas y jefa de ventas para una tienda de retail.

En dialogo con Las Últimas Noticias explicó que “siempre he manejado un perfil muy sexy en mis redes sociales y me di cuenta que publicaba fotos en mi Instagram y que las podría estar vendiendo, porque mi contenido no es explícito, sino que sensualidad y erotismo”.

Asimismo, añadió que “hace dos años comencé con Arsmate y mi pareja me apoya, me recomendó sacar de Instagram muchas fotos y venderlas”.

Otra chilena que ha logrado buenos dividendos en esta plataforma es Leona Urbina, quien es profesora de educación física, tiene 34 años y, entre sus experiencias, fue bailarina del cantante DrefQuila.

“Me constó tres años atreverme a hacerlo, tenía un poquito de miedo aunque siempre en mis redes sociales mostré que trabajaba con poca ropa”, contó.

Prosiguió explicando que “cuando avisé que tenía Arsmate fue una locura, porque se suscribió mucha gente. Comencé con ropa interior, después con transparencia. Me di cuenta que no tenía problema con los topless y luego hasta unos videos en pareja”.

Daniel Muñoz, director de Arsmate, explicó que tanto Francisco como Leona son “creadoras gold star”, lo que significa que son las que "más ventas hacen, que generan más contenidos en interacciones mensuales con sus suscriptores".

Cabe señalar que ambas mujeres serán distinguidas por los propietarios de esta plataforma en una ceremonia que se efectuará este martes 25 de abril en el teatro San Ginés desde las 19:00 horas.

