"Es súper angustiante": Paulina Alvarado y el estrés de la construcción de su casa en Chicureo

23 abr. 2023 - 08:00 hrs.

Por la pandemia, la periodista y conductora de televisión, Paulina Alvarado, vivió momentos muy difíciles en el proceso de construcción de su casa.

Antes del confinamiento, compró una parcela en Chicureo y comenzó a construir lo que sería su futuro hogar, algo que le trajo más de un dolor de cabeza.

Un periodo de estrés

En conversación con Las Últimas Noticias, la presentadora de TV reveló detalles de cómo ha sido para ella y qué ha significado el proceso.

El alza de los precios en materiales de construcción y la falta de disponibilidad de maestros, fueron las principales razones en el retraso de la obra.

Paulina tuvo que desocupar el departamento que arrendaba en Santiago, por lo que se mudó a su casa sin terminar, pero solo con algunos detalles por finiquitar.

"La construcción estuvo parada entremedio por un tema de lucas. Pero ahora ya falta lo último: pintar, una puerta, algunas ventanas, muebles de cocina, WC, lavamanos, revestimientos, poner los porcelanatos. Después viene el jardín, portón eléctrico y bla bla blá", explicó.

Paulina Alvarado en su terreno en Chicureo con sus perros

"Es súper angustiante"

Con respecto al inicio de las construcciones, la mujer revela que no tenía en cuenta un proceso tan largo, por lo que se vio afectada ante la demora.

"Cuando tú esperas que hacerte una casa sea un proyecto a corto plazo, se transforma en un martirio, pero si tú eres consciente de que es un proyecto más largo, de que va a quedar para toda la vida, es maravilloso", contó la comunicadora.

"Estuve con licencia, porque tuve un episodio de un bajón muy importante. Yo antes de eso lo estaba viendo como una carga. Pero ahora que paré, me reseteé y me rearmé, te juro que lo veo de otra manera", agregó.

Además, la mujer sostiene que el peor momento es cuando se gasta mucho dinero y no aprecias mejoras. "Sientes que estás invirtiendo mucho y que no avanza, eso es súper angustiante. Porque vas depositando lucas y el progreso no se ve, sobre todo en la primera parte, que es como hacer un hoyo, las fundaciones", explicó Alvarado.

