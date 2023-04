"Muy emocionante": Conoce a Francisca Gómez, la periodista que se incorpora a Meganoticias Amanece

21 abr. 2023 - 16:00 hrs.

Este jueves, un poco después de las 6 de la madrugada, la periodista de radio Romántica Francisca Gómez debutó con un bloque sobre música y espectáculo en el noticiero matinal Meganoticias Amanece.

La comunicadora lidera los programas "El kioskito Romántica" y "Terraza Romántica" en la emisora perteneciente al holding Megamedia.

Si bien no tenía mucha experiencia en televisión, el inicio de su bloque en el noticiero "fue muy emocionante", reconoció a LUN, para luego destacar que "igual da nervio, pero el trabajo en radio da confianza para tirarse no más frente a las cámaras".

Francisca agradeció el apoyo que le entregaron los conductores del espacio, Daniel Silva y Natasha Kennard, y también contó que su bloque debería salir a diario.

"Mis tatuajes no quitan mi profesionalismo"

Una de las cosas que llama la atención de Francisca es la gran cantidad de tatuajes que tiene en su cuerpo.

"Empecé a tatuarme cuando estaba en la universidad, por ahí por el 2009. Ha sido algo que he hecho paulatinamente, en ciertos momentos de mi vida. Me hago diseños que recuerden momentos importantes, es una memoria corporal importante y bonita: por ejemplo, en un brazo tengo una mujer sosteniendo un pajarito con el pecho descubierto que me lo hice después de que nació mi hija", contó.

Sobre la cantidad de tatuajes que tiene, comentó que son "hartos, siempre pierdo la cuenta, son más de 10 y se vienen más. De hecho, mañana (hoy viernes) me tatúo un pegaso en un brazo, me idea es cubrir uno entero con ellos".

Finalmente, Francisca realizó una sincera reflexión respecto a los dibujos en tinta que lleva en su cuerpo.

"Mis tatuajes no quitan mi profesionalismo ni mi seriedad. Al contrario, para mí son parte de mi identidad completa. Sería muy raro ocultarlos, sentir vergüenza o pensar que por ellos no puedo estar en una plataforma así", concluyó.

