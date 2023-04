Ibai Llanos preocupa con imágenes hospitalizado: "Pensaba que era algo sencillo"

21 abr. 2023 - 15:00 hrs.

El reconocido streamer Ibai Llanos, que anunció una próxima visita a Chile, impactó a sus seguidores con una fotografía desde el hospital.

Mediante sus historias de Instagram, el español publicó registros recostado en la camilla de un centro asistencial con la bata y el gorro que se utiliza para procedimientos.

Horas más tarde, y mediante su cuenta de TikTok, Ibai explicó lo que le había sucedido.

"Pensaba que era algo sencillo"

"He estado ingresado por la mañana, he ido a las 7 de la mañana, yo pensaba que era algo sencillo", comenzó diciendo.

Sin embargo, personal médico le pidió que se pusiera los implementos para ingresar al quirófano para efectuarle una prueba conocida como punción lumbar.

Este procedimiento consiste en introducir una aguja entre dos vértebras para extraer una muestra de líquido cefalorraquídeo, lo que permitirá diagnosticar determinadas afecciones médicas como meningitis, trastornos del sistema nervioso central, entre otros, detallan en Clínica Mayo.

"Me han puesto en posición fetal, anestesia y con una aguja enorme en la espalda. El tema es que cuando han empezado a sacar líquido y he notado que los minutos pasaban y no acababa, me he mareado", contó Ibai.

"Para no marearme estaba tumbado pensando en la alineación del Real Madrid y de Porcinos", bromeó el streamer, para luego agregar que: "Menos mal que no he visto la aguja y que no he visto nada".

