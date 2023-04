"Todo lo que está pasando no es por culpa mía": Marcianeke responde a críticas por contenido de la música urbana

19 abr. 2023 - 18:30 hrs.

El cantante urbano Matías Muñoz, popularmente conocido como Marcianeke, se refirió a las críticas que ha tenido que enfrentar debido al contenido de la música urbana.

Gran parte de las letras de las canciones de este género, aluden a las armas y drogas, lo que ha permitido generar prejuicios en torno a esta música.

"Todo lo que está pasando no es por culpa mía"

En entrevista con Culto de La Tercera, Marcianeke se refirió a las opiniones que hay sobre él y su música.

"Me han dicho del contenido de las letras. Quizás me lo han dicho de mala forma del contenido de las letras, de que estoy incitando gente a tal cosa por mis temas, y nunca fue así", sinceró.

"Yo dejando de cantar cosas de delincuencia, cosas de incitando a la violencia... ¿tú crees que si yo dejo de cantar de eso, va a parar la delincuencia? No. Va a seguir, va a seguir. Y quizás hasta peor", añadió.

El intérprete de "Dímelo Má", también fue tajante al precisar que "esas cosas no son por culpa mía. Antes que yo cantara, ya había violencia e incluso peor. Eso lo quiero dejar en claro. Los contenidos lo quiero dejar en claro. Todo lo que está pasando no es por culpa mía. No depende de mí".

Marcianeke explicó que tanto él, como otros músicos del género, cantan temas que aluden a su experiencia de vida.

"Nosotros cantamos lo que nos gusta, de donde venimos. Lamentablemente, la gente nos está mirando hacia abajo y ya los que están arriba están haciendo lo posible para opacarnos. Pero no es culpa nuestra lo que pasa. Somos el centro de atención, eso lo sé, gente de afuera también se está fijando en nosotros", manifestó.

Su adicción a las drogas

En la entrevista, el músico también se refirió a sus adiciones. Recientemente, en un show le lanzaron una bolsa con lo que aparentemente eran sustancias ilícitas y él las rechazó.

"Hubo un momento que yo igual estaba borrado y cometía el error de recibir esas cosas", relató, sin embargo, su visión ha cambiado con el paso del tiempo.

"Hay que saber decir que no. Así como hay mucha gente que dice que no, yo también lo hice, yo también tomé la bolsa de sustancias y la arrojé, para que vieran que, si yo lo hice, yo también puedo", dijo.

Sobre el hecho del pasado fin de semana: "Fui bastante halagado. Me gustó, pero no me llenó. No era parte de mi show recibir algo y mandarlo a la mierda. Eso no. Me gustaría dejarlo en claro para que dejen de hacerlo. No me terminan aportando ni agradando en nada".

