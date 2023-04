Guru Guru como el vino: Claudio Moreno sorprende luciendo su musculatura a los 60 años

17 abr. 2023 - 05:15 hrs.

¿Qué pasó?

Claudio Moreno, bailarín y el actor detrás del reconocido personaje “Guru Guru” sorprendió a seguidores en redes sociales al exhibir unas fotos donde luce una formidable musculatura, nada menos que a sus 60 años.

Según sus propias palabras, acude al gimnasio de lunes a viernes y mantiene una estricta dieta que se basa en comida casera y bastante ejercicio matinal.

Guru Guru se siente de 25

Claudio Moreno saltó a la fama a fines de los años ‘80, donde destacó como bailarín del recordado programa “Éxito”. En los ‘90 comenzó a participar establemente en el programa “El Mundo del Profesor Rosa”, donde interpretó a "Guru Guru", uno de los personajes que marcó su trayectoria.

Según contó a Las Últimas Noticias “no es que me haga el joven ni mucho menos, pero hago cosas que podía hacer a los 25”.

Asimismo, añadió que "siempre me gustó el deporte, sentirme activo. Además, me gusta verme bien y que me vean bien.

“Pero además del ejercicio yo creo que lo principal es que me alimento bien. Con mi familia comemos comida casera. Es decir, charquicán, cazuela, porotos, carnes rojas, blancas...mucha semilla”, añadió Moreno.

“Me gusta sentirme bien, apretado, liviano, ágil. Nunca he querido ser musculoso ni muy grande. Mi idea es que tenga una anatomía acorde a lo que soy”, cerró el interprete de Guru Guru.

