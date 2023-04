Celeste se postulará al Miss Chile: Hija de Felipe Viel participará del concurso pese a que vive en Estados Unidos

16 abr. 2023 - 10:00 hrs.

¿Qué pasó?

Celeste Viel, hija del animador chileno Felipe Viel, tomó una importante decisión sobre su fututo y anunció que se presentará como candidata al Miss Chile.

La joven es modelo, tiene 23 años y es la mayor de cinco hermanos, mide 1,72 metros de estatura y nació en Miami. Es por esta razón que muchos se preguntan acerca de qué la motivó a presentarse a este certamen de belleza.

Su cercanía con el país

“Todas mis vacaciones me iba para allá. Mis recuerdos de verano e invierno han sido en Chile. A veces me voy dos meses, a veces más”, explicó Celeste en conversación con Las Últimas Noticias.

Otro detalle particular es que sus progenitores (Felipe Viel y Paula Caballero) se conocieron en el certamen en el año 1992. Precisamente su madre fue la ganadora del concurso en esa ocasión.

“Mis papás siempre me han dado la libertad de crecer cometiendo errores o ir logrando mis objetivos. Siempre me han apoyado y me han recomendado vivir nuevas experiencias, porque eso obliga a crecer”, afirmó la modelo.

Felipe Viel está chocho

“Cualquier experiencia que acerque a mi hija con sus raíces, con su familia, con sus primos, me da alegría”, contó el animador.

Asimismo, añadió que “que ella participe en el Miss Chile es bonito porque ese concurso es parte de nuestra familia. Lo único que le dije es que tiene que estar preparada para todo y ser perseverante”.

“Ella corre sola y tiene claro que debe prepararse y que habrá muchos desafíos, solo me queda apoyarla”, cerró Viel.

