"Destruí a mi hija": Anita Alvarado reconoce que live contra Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia afectó a Angie

Fue durante la tarde del domingo 11 de diciembre del 2022 cuando todas las personas que creían que la farándula había muerto quedaron impactadas, luego de ver que Anita Alvarado logró reunir a más de 80 mil usuarios en una transmisión de Instagram, en la que repasó sin filtro a Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia.

Alvarado realizó este "live" a modo de respuesta a unos polémicos dichos que Aránguiz había expresado en un programa de televisión contra Angie Alvarado, su hija.

Anita contra Daniela Aránguiz

"No tengo la culpa que no pescaran en serio a tu hija y que tú le enseñaras a no tener valor de meterse con hombres casados y con familia", sentenció Daniela, disparando directamente contra Anita.

Por lo anterior, dicho día de diciembre, frente a una gran audiencia, Anita no se quedó callada y decidió responderle con toda su artillería.

"¿Crees que con plata eres más grande, más mujer? ¿Por qué tienes dinero? Da gracias a Dios, mujer, que tienes una buena vida... Pero (en realidad) no tienes una buena vida, tienes dinero, y eres tremendamente infeliz, porque a una mujer que la engañan así y todo el país sabe... qué lata", indicó en el live, por solo mencionar una de las frases.

Anita Alvarado reconoció el impacto de sus palabras

En un programa de CHV emitido esta semana, cerca de 4 meses después de esta transmisión, Anita Alvarado reconoció que sus palabras no solo tuvieron impacto en Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia, sino que también afectaron a su hija Angie.

"Yo, Anita Alvarado, destruí a mi hija con ese live, la destruí, ¿sabes por qué? Porque tal vez esa mujer toda la vida iba a quedar con la duda, de lo que su esposo le decía que era mentira, pero tarde o temprano todas las verdades salen a la luz", comentó en el espacio.

Angie y Anita Alvarado

En esta línea, reconoció que a ella también le afectó verse envuelta en la polémica. "Me entró estrés porque no dimensioné el impacto. Me dio crisis de pánico ver a mi hija que estaba mal, por las redes, porque la gente, Chile es tan complicado, un día está contigo y otro día no está contigo", expuso.

Anita también reveló una conversación que tuvo con Angie post polémica, en la que tuvo que defenderse por su actuar.

"Mi hija me dijo ‘mamita, yo la amo’, porque así nos tratamos, 'yo la amo'. Le dije ‘hija, yo también, pero esa mujer tenía esa espina en su corazón, ella quería saber‘", recordó.

En la plática que ambas sostuvieron, Anita hizo hincapié en que Jorge Valdivia se acercó a Angie cuando ella era menor de edad. "Aclaremos también que se aprovechó este tipo de que tenías 17 años primero, porque era canchero, porque era futbolista, eso no se hace. Primero le consultas si es que quieres, voy a tu casa con autorización. No, él llegó de atrevido, mi mamá me dijo necesito que demandes y le dije si es sí, es sí, hasta el final, hasta el final", comentó.

