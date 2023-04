"Cuando te equivocaste": María José Quintanilla vivió divertido chascarro laboral en Mega

12 abr. 2023 - 13:30 hrs.

La cantante y conductora de televisión María José "Coté" Quintanilla vivió un divertido chascarro en Mega debido a una confusión.

Resulta que Quintanilla, a quien vemos en la semana en "La Hora de Jugar" y los fines de semana en "De Paseo", vino a trabajar un día en el cual no tenía turno.

Ir a la siguiente nota

El chascarro de Coté Quintanilla

Así lo contó a través de sus redes sociales, riéndose de sí misma y la confusión que vivió, cantando una animada canción que interpreta lo vivido.

"Cuando es tu día de no venir y vienes igual, cuando es tu día de no venir y vienes igual. Cuando te equivocaste y viniste a trabajar, cuando en realidad no te tocaba na'", interpretó.

María José Quintanilla en Mega

Cabe precisar que María José Quintanilla ha recorrido gran parte de Santiago y algunas regiones de Chile debido a su programa de fines de semana, "De Paseo", junto a Karla Constant.

En dicho espacio muestran lugares, locales y personas que tienen una llamativa historia, mientras presentan los espacios culturales de Mega como "Los Carsong's", "Plan V", "Bajo el mismo techo", entre otros.

Asimismo, todas las tardes de la semana junto a Joaquín Méndez le cambian la vida a los televidentes regalando grandes sumas de dinero en "La Hora de Jugar".

Todo sobre Famosos chilenos