¿Dijo un chilenismo? Frase de Pedro Pascal en "The Last of Us" abre debate en redes sociales

El último capítulo de la primera temporada de la serie "The Last of Us", protagonizada por Pedro Pascal, está dando que hablar entre los fanáticos de la producción por un supuesto "chilenismo" que se le habría salido al actor.

Recordemos que Pedro Pascal es chileno, aunque ha pasado casi toda su vida en Estados Unidos, donde ha destacado como actor para importantes producciones.

¿Pedro Pascal dijo un chilenismo en "The Last of Us"?

En el último episodio, Pedro Pascal está escapando junto a la coprotagonista de la serie, la actriz Bella Ramsey. De hecho, él la ve corriendo a unos metros de distancia.

Por lo anterior, tras gritar su nombre en la serie, "Ellie", dice: "She's running, damn" (está corriendo, maldición), pero no se alcanza a oír claramente y dejó a los fans chilenos confundidos.

Esto porque para muchos, la frase que dijo Pedro Pascal en realidad fue: "Chesuma... me están huev...", oración típica de nuestro país.

En el fragmento que fue compartido en TikTok, en los comentarios se armó un verdadero debate. Mientras algunos apoyan el parlamento en inglés, otros están convencidos de que lo que dijo fue derechamente un garabato criollo.

"Como chilena lo escucho clarito haha”, “pareciera que sí... Pero en realidad dice 'She is running'”, “le subí todo el volumen y se escucha más que clarito”, “confírmenme si es real", “hermano, qué épico”, “¿es real este audio? Sería muy gracioso”, “¿te imaginas que de verdad hubiese dicho eso?” y “fue tan chileno que ni entendí"; son algunos de los comentarios.

