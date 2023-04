"Pensé que me estaba infartando": El problema de salud que llevó a Daniel Fuenzalida a urgencias en plena madrugada

12 abr. 2023 - 09:15 hrs.

El locutor radial y figura de la televisión chilena, Daniel "Huevo" Fuenzalida, vivió un gran susto durante la madrugada de este martes 11 de abril, tras sentir un gran malestar en su zona abdominal.

"Estaba en mi casa semidormido viendo tele, tipo 1 de la mañana y de repente me vino un dolor estomacal muy intenso, una puntada estomacal que irradiaba hacia la espalda y me asusté porque se me durmieron la pierna y brazo izquierdo", señaló a Las Últimas Noticias (LUN).

"Pensé que me estaba infartando"

Tras sentir estas molestias fue al baño, se lavó la cara y volvió a la cama. Pero el dolor no se iba. Por lo anterior, se colocó rápidamente un buzo y se fue hasta una clínica del sector oriente de la capital. Allí se enteró de su diagnóstico: un cálculo renal.

"Mientras esperaba que me atendieran en un box, el malestar era insoportable, llegaba a saltar", confesó al citado medio, revelando que le encontraron una piedrecilla en su vejiga que se trasladó desde su riñón. Para disolverla, le dieron una serie de medicamentos.

"Fue un dolor súper intenso, pensé que me estaba infartando", explicó, asegurando que le inyectaron calmantes que le permitieron volver a trabajar el mismo martes.

De hecho, en su tradicional programa de radio le contó de este malestar a sus auditores, recibiendo llamados de mujeres que le aseguraron que el dolor que sintió es similar al de un parto.

"Me siento bien, pero no al 100. Con una molestia", concluyó en la entrevista, esperando que su dolor desaparezca con el pasar de los días.

