¡Igualito! Joven brasileño se convierte en viral por su gran parecido con Pedro Pascal

Pedro Pascal es el actor chileno del momento, que la está rompiendo no solo en nuestro país, sino que a nivel internacional debido a su participación en la serie "The Last of Us".

Si bien Pascal se hizo conocido hace varios años a nivel global tras actuar en "Narcos" y "Game of Thrones", ha sido su papel protagónico en "The Last of Us" el que le ha dado un nuevo impulso a su trayectoria.

¿Doble de Pedro Pascal?

Y es en este contexto que fanáticos de todo el mundo quieren emular su estilo, looks e incluso su aspecto físico. En Brasil, un joven ha dado la vuelta al mundo por su similitud facial con Pedro Pascal.

Una amiga del brasileño fue quien grabó un video mostrando la apariencia de él, mientras emulaba algunas caras que hizo Pedro en sus series.

Joven que se parece a Pedro Pascal

"Pedro Gedo, mejor conocido como Pedro Pascal", es la descripción que hizo la mujer en el video, que ha recibido más de 14 mil comentarios y cientos de miles de "me gusta".

Algunos de los mensajes que dejaron los internautas quienes vieron el video, apuntan directamente a HBO para que lo considere como un posible doble del chileno en sus producciones audiovisuales.

"Pedro Pascua", "deberían contratarlo para hacer de Pascal joven", "es igual", "todos a etiquetar a Star Wars para que sea el doble", "es Pedro Escobar", "dile que se presente para doble de riesgo"; son algunos de los mensajes que se pueden leer en el TikTok.

