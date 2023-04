"Es lo que yo soñaba": Nathalie Vera se operó por segunda vez su nariz

11 abr. 2023 - 13:30 hrs.

La actriz venezolana Nathalie Vera, a quien vemos por estos días en la serie humorística "Casado con Hijos", decidió someterse nuevamente a una operación de nariz que documentó en sus redes sociales.

Vera, quien ya se había hecho una rinoplastía años atrás, nunca quedó convencida con el resultado de dicha intervención. Por lo mismo, decidió en Chile buscar a una especialista para dejarle la nariz como siempre había soñado.

En conversación con Las Últimas Noticias (LUN), Nathalie entregó más detalles de su decisión, explicando que su nariz original "tenía el tabique desviado", lo que le provocaba "problemas de respiración" que perjudicaban las alergias crónicas que padecía.

Al operarse por primera vez, quería enderezar su tabique y reducir el tamaño de este órgano de su cuerpo. No obstante, nada de eso ocurrió.

"Quedó perfilada, pero con una punta gruesa. Dejé de sufrir alergias y podía respirar mejor, pero no tanto, porque igual tenía el tabique desviado, entonces no quedé conforme", confesó.

Tras contactarse con una doctora, logró operarse el pasado 6 de abril, logrando al fin su nariz soñada, para la cual incluso tuvieron que sacarle un hueso de su costilla para darle soporte.

"Esto fue lo más doloroso, en los primeros tres días no podía levantar el brazo, ni hacer fuerza, y respirar me dolía (...) De la nariz no tuve ningún dolor, es incómodo, pero ningún dolor", acotó.

Si bien no ha podido ver la nariz en plenitud, con los primeros resultados ya está feliz. "Según las fotos es lo que yo soñaba, una nariz más chica y con una punta más definida", cerró.

