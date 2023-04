Adriana Barrientos se sincera tras ir de urgencia a clínica: "Extraño tener pololo en estos momentos"

11 abr. 2023 - 05:36 hrs.

¿Qué paso?

La modelo y panelista de programas de farándula, Adriana Barrientos, logró superar un inesperado problema de salud tras acudir de urgencia hasta un centro asistencial.

Durante el reciente fin de semana la integrante del espacio de TV por cable “Zona de estrellas” presentó algunos problemas de salud como dolor en el pecho, tos y fiebre, por lo que decidió acudir hasta una clínica capitalina para someterse a un tratamiento.

“Extraño un pololo”

A sus 42 años, la modelo se sinceró en conversación con Las Últimas Noticias y reveló qué la llevó a internarse en la Clínica Alemana y cómo es su actual pasar.

“Me sentía muy mal, me dejaron con medicamentos y en la madrugada me devolví a mi casa”, explicó Adriana Barrientos, que debió regresar hasta el centro asistencial durante este lunes.

“Yo vivo sola, no tengo quien me compre los medicamentos que me faltan. Intenté comprarlos a través de las apps y no puede. No tengo quien me atienda”, relató.

Asimismo, añadió que “ahora que estoy enferma me doy cuenta lo importante que sería tener una pareja. Hoy no le importo a nadie”.

“Extraño tener pololo en estos momentos, siempre, todos los días. Me siento sola”, contó la “Leona”.

Cabe señalar que Adriana Barrientos se encuentra sin parejas desde el año 2018.

