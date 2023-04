Nico Oyarzún revela que Fernando Godoy lo tenía bloqueado en Instagram por curioso "problema"

10 abr. 2023 - 15:30 hrs.

Una de las amistades más sólidas que existe en el mundo de las teleseries chilenas, es la de Fernando Godoy y Nicolás Oyarzún, quienes estrecharon su vínculo en 2018 tras actuar juntos en "Isla Paraíso".

Una divertida anécdota durante sus primeras semanas como amigos fue la que reveló Oyarzún en una reciente entrevista con Pamela Díaz, recordando que Godoy lo tenía bloqueado en Instagram.

Fernando había bloqueado a Nicolás en Instagram

En una entrevista con el programa de Pamela en su canal de YouTube, llamado "Sin editar", Nicolás fue consultado sobre algún amigo con el que haría un programa.

Sin titubeos, Oyarzún contestó rápidamente "Fernando Godoy", recordando cuando fue que se estrechó su vínculo y una curiosidad que vivió con él.

"Cuando empezamos a trabajar en la primera teleserie, en ‘Isla Paraíso’, nos sacábamos muchas fotos y nos hicimos partner al toque. En un momento yo trataba de etiquetarlo en una foto de Instagram y le decía ‘Fernando, ¿cuál es tu Instagram?’. Él me decía @fernandoflow. Y yo no lo encontraba", rememoró.

Tras decirle a Fernando esta situación, se dio cuenta de que tiempo atrás lo había bloqueado en Instagram sin que Nicolás se diera cuenta. Al pedirle las explicaciones, Godoy recordó un "impasse" que había vivido con él.

"Me dijo que fue porque un día no lo saludé. Sintió que no lo saludé, no lo conocía y se lo tiene que haber tomado personal. En ese momento que me desbloqueó, nos unimos para siempre", concluyó.

