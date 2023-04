"La alegría de ustedes es mía": Así reaccionó la hermana de Mauricio Pinilla a su relación con Gala Caldirola

08 abr. 2023 - 18:30 hrs.

Mauricio Pinilla compartió en su feed de Instagram una imagen donde se está besando con su actual pareja, la modelo española Gala Caldirola, este viernes recién pasado, anunciando así la relación que mantienen.

Dicho posteo provocó un oleaje de reacciones en redes sociales, ya que, pese a que el retirado futbolista anunció el fin de su relación con la influencer Gissella Gallardo a inicios de este 2023, los rumores de que el campeón de América y la modelo estaban saliendo, provenían desde agosto de 2022.

Entre los comentarios recibidos por la pareja, está el de la hermana de Mauricio, Claudia Pinilla, quien a través de sus Instagram stories les envió un afectuoso mensaje.

"La alegría de ustedes es mía"

En la historia, Claudia replicó "¡así es hermanito!", al posteo original de Mauricio que dice que "el amor es libre y libremente te elijo".

Posteriormente, enfatizó en que "la alegría de ustedes es mía" y agregó que "¡los adoro!".

"Sigan en ese sentir profundo de amor y por sobre todo sigan sonriendo y tan cómplice juntos, Gala", cerró.

Finalmente, el exdelantero de la Roja respondió a las palabras con un "gracias hermanita".

Mauricio Pinilla y su relación con Gala Caldirola

Tras el anuncio, "Pinigol" conversó con Las Últimas Noticias sobre cómo se siente actualmente.

"Es una excelente madre, una partner para todo, una mujer extremadamente cariñosa, preocupada hasta del mínimo detalle. La adoro y lo paso muy bien con ella porque somos muy parecidos", sostuvo Pinilla al hablar sobre Gala.

"Siento que con ella he podido ser yo mismo siempre, he podido ser honesto. Nuestra relación es muy sana y respetuosa, no hay caretas", expuso el exatacante de Universidad de Chile.

Sobre por qué no habían oficializado antes su relación, Mauricio señaló que "quisimos darnos el tiempo correcto para conocernos bien antes de tomar esta decisión. Ahora estamos seguros de que queremos intentarlo, queremos intentar ser felices".

"Me siento pleno y sin miedo. Siento que todos tenemos el derecho de volver a empezar de nuevo y buscar la felicidad".

