"Mi cara no se ve así": Karol G arremete contra revista estadounidense por retoques excesivos en sus fotos

A través de una publicación en sus redes sociales, la cantante colombiana Karol G se refirió a su descontento por las imágenes que acompañan a su entrevista en una nueva edición de la reconocida entrevista internacional GQ.

La pieza, que destaca la autenticidad, carisma y éxito de la colombiana, es acompañada por imágenes de estudio en las que el rostro de la cantante se ve diferente a la cotidianidad.

"Mi cara no se ve así"

Karol G hizo ver su molestia con un texto, acompañado por una fotografía que sería a rostro descubierto.

"No sé ni por donde empezar este mensaje", escribió en su cuenta de Instagram. "Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así, y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural", añadió la artista.

Si bien, la joven cantante agradeció la oportunidad de ser la portada de una prestigiosa revista como GQ, sí dio a conocer su "inconformidad" con el trabajo del departamento gráfico de la publicación.

"No hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios", añadió.

"Entiendo las repercusiones que puede tener esto"

Junto con su clara molestia personal, Karol G también comentó sobre las repercusiones que puede tener tanto para su salud mental, como el de la población, el uso excesivo de las herramientas de edición de fotografías.

De hecho, son varios los países que han regulado esta práctica, que durante muchos años fue muy secreta y de la cual se abusó, y ahora exigen principalmente a los creadores de contenido que transparenten la aplicación de filtros o el uso de software de retoques.

"Entiendo las repercusiones que puede tener esto, pero más allá de sentir que es una falta de respeto a mí, es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas, a pesar de los estereotipos de la sociedad", añadió Karol G.

