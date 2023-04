"Ester le contará a todo Valparaíso los secretos de esta familia": Cárdenas amenazó a Antonia en 'Hijos del Desierto'

06 abr. 2023 - 11:15 hrs.

Una intrigante escena se vivió en el nuevo episodio de "Hijos del Desierto", emitido este miércoles 5 de abril, luego de que Cárdenas (Rodrigo Soto) visitara a Ester (Francisca Gavilán) en el psiquiátrico.

El gobernador Cárdenas llegará hasta el hospital para visitar a su enamorada, quien le suplicó que la sacara de allí.

La mujer fue internada por Antonia (Paola Volpato), debido a que conoce un nuevo secreto familiar de los Sanfuentes.

Ester le contó al gobernador que Marianita, la hija de Eloísa (María José Weigel), en realidad no fue concebida por Gaspar (Jorge Arecheta), sino que por el desconocido hermano de este, Pedro Ramírez (Gastón Salgado).

"La Estercita me contó todo, absolutamente todo"

Dicho secreto, provocó que el gobernador llegara hasta donde Antonia para encararla.

La mujer sostenía que Ester fue quien pidió ser internada tras presentar una crisis nerviosa, pero Cárdenas le indicó que la ama de llaves de la familia se sentía traicionada.

"Lo que tiene Ester es pena porque usted le pegó una puñada por la espalda", aseveró, ante lo que Antonia se hizo la desentendida.

"La Estercita me contó todo, absolutamente todo", añadió Cárdenas, para luego explicar que "me contó lo de la chiquitita, que no es hija de Gasparcito, sino que del innombrable".

Frente a esto, la mujer continuó sosteniendo que Ester padece de una condición mental, pero Cárdenas lanzó una potente amenaza: "Señora Antonia, no me subestime, usted sabe perfectamente que la Estercita está muy bien de la mente y cuando salga de ese sanatorio le va a contar a todo Valparaíso los secretos de esta familia".

