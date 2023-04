"Se acabó": Cristina tomó una radical decisión sobre su matrimonio frente a Margarita en "La Ley de Baltazar"

05 abr. 2023 - 21:15 hrs.

Un capítulo revelador fue el que vimos este miércoles 5 de abril en "La Ley de Baltazar", marcado por la decisión que tomó Cristina (Francisca Imboden), frente a su matrimonio con Baltazar (Francisco Reyes).

Durante los últimos capítulos ella se dio cuenta de que Baltazar no ha olvidado a Margarita (Amparo Noguera), y ha reflexionado en solitario sobre el futuro que le espera con él.

"No voy más"

El punto de quiebre llegó en este capítulo, ya que Cristina nuevamente fue a encarar a Margarita, pero esta vez exigió que le dijera la verdad sin vacilaciones: "¿Te saliste de monja por Baltazar?".

Ante aquello, la exreligiosa reconoció por primera vez que "no dejé de ser monja solamente por Baltazar", lo que bastó para que Cristina le contrapreguntara si es que seguía enamorada de él.

Cristina se expresará abiertamente con Margarita

"Han pasado tantas cosas Cristina", respondió el personaje de Amparo Noguera, colmando la paciencia de ella. "Encuentro impresionante que sigas negando esta cuestión, si yo los he visto, los he visto, y veo que todavía hay amor", señaló.

"Baltazar va a ser feliz contigo", replicó Margarita, recibiendo nuevamente una dura respuesta de Cristina. "Es que no va a ser feliz conmigo porque no me ama. Te ama a ti, toda la vida ha pensado en ti, todas las cosas que hace las hace por ti. A mí me duele mucho, me encantaría que me amara, pero no me ama".

Margarita recibirá a Cristina en su casa

"Creo que ahora basta de renunciar. Se acabó. Yo doy un paso al costado. Este es el tiempo de ustedes. Yo no voy más", concluyó la mujer, poniendo punto final a la idea de casarse con Baltazar.

¿Provocará esto que Margarita al fin inicie una relación con Baltazar? Esto lo conoceremos en los próximos capítulos de "La Ley de Baltazar", teleserie que se emite de lunes a viernes a partir de las 20:00 horas, y que también está disponible por solo $2.990 mensuales en MegaGO.

