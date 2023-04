"Sin sentir compasión": Cristina encarará a Margarita en el próximo capítulo de "La Ley de Baltazar"

04 abr. 2023 - 21:40 hrs.

El próximo capítulo de "La Ley de Baltazar", el cual se emitirá este miércoles 5 de abril, se viene imperdible, de acuerdo al avance de escenas que pudimos ver la noche de este martes 4.

Las preguntas sobre el matrimonio de Baltazar (Francisco Reyes) y Cristina (Francisca Imboden), y también sobre la salud de Anita (Fernanda Salazar), cruzarán el próximo episodio.

Cristina encarará a Margarita

Un incómodo momento será el que vivirá Gabriel (Simon Pesutic), luego que su hija, Colomba (Vivian Inostroza), le pregunte directamente si es que Anita, debido a su cáncer de mamas, está próxima a morir.

La pequeña Colomba pondrá en aprietos a su padre

En tanto, el drama del matrimonio ya no solo lo vive Cristina, sino que también los hijos de Baltazar, Antonia (Daniela Ramírez) y Lucas (Francisco Dañobeitía).

Lo anterior porque ambos se dan cuenta de que Baltazar no quiere de forma romántica a Cristina, y creen que el matrimonio entre ambos podría ser un error. "No me gustaría que cometa el mismo error que antes. Que se case con alguien de quien no está enamorado", reflexionó Antonia.

Antonia no quiere que su padre repita errores del pasado

Mientras ellos dos conversan, Cristina se armó de valor y fue hasta la casa de Margarita (Amparo Noguera), para consultarle si ella dejó de ser monja por motivos románticos, que guardan relación con Baltazar.

"(Responde) Sin sentir compasión por mí ¿Tú te saliste de monja por Baltazar?", le preguntará el personaje de Imboden a la exreligiosa, dejándola de una pieza.

Margarita no podrá creer la pregunta que le hizo Cristina

La esperada respuesta la conoceremos en el episodio de este miércoles 5 de abril, como siempre, a las 20:00 horas, en un nuevo capítulo estreno de "La Ley de Baltazar".

