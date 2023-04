"¡No puede ser!": Mariana descubrió en su casa el cadáver embalsamado de su madre en 'Juego de Ilusiones'

04 abr. 2023 - 16:20 hrs.

Un momento realmente espeluznante y de alto impacto fue el que vivió Mariana (Carolina Arregui), en el capítulo de este martes 4 de abril de "Juego de Ilusiones".

Lo anterior porque en el sótano donde tiene secuestrado a su marido, Julián (Julio Milostich), descubrió una puerta escondida, la cual guardaba nada más ni nada menos que el cadáver embalsamado de su madre.

"¡No puede ser!"

Mariana fue a encarar a Julián hasta la guarida, porque logró pasar un mensaje pidiendo ayuda hasta la casa, el cual fue descubierto por Irene (Loreto Valenzuela). Al llegar a la pieza, lo vio completamente desestabilizado, llorando en un rincón.

Julián no podía más del impacto por ver a su suegra embalsamada

Tal era el impacto del personaje de Milostich, que ni siquiera fue capaz de advertirle a Mariana qué era lo que estaba escondido tras la pared, teniendo que ella ir personalmente a empujarla.

Tras forcejear con la puerta por unos segundos, la mujer consiguió abrirla, quedando de una pieza al notar lo que había escondido: el cadáver de su madre embalsamado.

El cadáver embalsamado de la madre de Mariana

Completamente impactada, Mariana comenzó a gritar dentro de la bóveda, sin entender por qué los restos de su fallecida progenitora se encontraban allí.

"¿Qué te hicieron, qué te hicieron?", se preguntó el personaje de Arregui, al mismo tiempo que lloraba desconsoladamente. "No puede ser, mamá, no, no", prosiguió, asegurando que la sacaría de allí.

Mariana al ver el cadáver de su madre

¿Qué hará Mariana con el cadáver de su madre? Esto lo conoceremos en los próximos capítulos de "Juego de Ilusiones", teleserie que se emite de lunes a viernes a partir de las 14:45 horas por las pantallas de Mega, y que puedes ver sin comerciales en MegaGO.

