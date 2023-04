The Spider-Daddy: Sony sube foto de Pedro Pascal para promocionar Across the Spider-Verse

04 abr. 2023 - 12:49 hrs.

"The Spider-Daddy": Durante los últimos días, la cuenta oficial de Sony Pictures ha estado compartiendo distintas imágenes de famosos convertidos en Spider-Man para promocionar la nueva entrega del hombre araña, "Across the Spider-Verse".

En ese contexto, y aprovechando el cumpleaños número 48 de nuestro ciudadano chileno favorito, Sony subió una ilustración de Pedro Pascal caracterizado como el personaje principal de la película. "El Spider-Daddy", dijo la cuenta. "Nuestra 'Sociedad Spider' no estaría completa sin ti".

Además de Pascal, en días anteriores hemos visto a celebridades como Guillermo del Toro, Serena Williams, Beyonce, Bad Bunny, Jamie Foxx y Lebron James ¿Qué te parece?