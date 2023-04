"Lo encuentro maravilloso": Cuenta de Instagram "revive" a Felipe Camiroaga gracias a la inteligencia artificial

04 abr. 2023 - 11:00 hrs.

El fallecido conductor de televisión Felipe Camiroaga sigue siendo recordado por miles de personas de nuestro país a más de 10 años de su muerte, ocurrida el 2 de septiembre de 2011.

En 2016, Stefan Kramer decidió "revivirlo", imitándolo en un extinto programa de TVN, en una rutina en la que el comediante le pedía consejos a Camiroaga, quien fue su amigo durante años.

Para hacer a Felipe, el imitador decidió caracterizarse él mismo, logrando una imagen similar a la del animador gracias al equipo de maquilladores que lo acompaña en sus shows.

"Un homenaje"

Esta semana, la cuenta de Instagram Nano Videos, junto a un emprendimiento de inteligencia artificial (IA) llamado DeepMaster, publicaron el clip mencionado anteriormente, aunque con una notable mejora en cuanto a la imagen.

Lo anterior porque hicieron uso del "deepfake", una técnica que puede hacer una imagen hiperrealista a partir de (IA), y pusieron la cara de Felipe Camiroaga sobre la del imitador, logrando un resultado aún más sorprendente.

Felipe Camiroaga en el Festival de Viña 2010

"Gracias a la IA y la tecnología deepfake, queremos homenajear a unas de las personas más queridas y extrañada por los chilenos, el gran Felipe Camiroaga", escribieron en la descripción del video, que logró cientos de comentarios nostálgicos.

"Lo encuentro maravilloso", "uno de los mejores animadores de la TV chilena", "lo veo como un homenaje", "me entró algo al ojo", "me parece excelente", "me emociona verlo, está igual, es como si nunca envejeciera"; son algunos de los mensajes que se pueden encontrar en el posteo.

