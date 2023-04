Le piden 5 mil dólares: Fernanda Urrejola denuncia el hackeo de su cuenta de Instagram

04 abr. 2023 - 09:10 hrs.

La destacada actriz chilena Fernanda Urrejola denunció mediante sus redes sociales que un hacker se está haciendo cargo de su cuenta de Instagram, al mismo tiempo que ella.

Urrejola, quien todavía puede publicar cosas en su perfil, decidió postear una conversación que tuvo con el ciberdelincuente, revelando que este le exige una millonaria suma para salirse de su cuenta.

El hackeo a Fernanda Urrejola

En la primera imagen, se aprecia que Fernanda mantiene un chat en inglés con quien le hackeó su cuenta, quien le exige 5 mil dólares para devolverle el control total. "Tienes tres horas", le anticipó la persona, como plazo para que le depositara dicha suma.

En las otras imágenes Urrejola adjuntó los pantallazos de lo que fueron sus intentos de alertar sobre esta situación al soporte de Meta, la compañía tras Instagram.

"Por favor, ayúdenme a reportar, yo ya estoy tratando de hacerlo por mi cuenta. ¡Pero siento que todo sirve!

¡No sé cómo lo hizo, pero se agregó a mi cuenta y no lo puedo sacar!", escribió en la descripción.

Algunos minutos más tarde, Fernanda volvió a subir otra conversación que tuvo con el hacker, quien esta vez fue más allá y le preguntó directamente si iba a pagarle.

"Ojo: para que no les pase, me llegó un mensaje muy convincente de Meta diciendo que no había seguido las normas de Copyright y que debía ingresar a un formulario o me cerraban la cuenta por incumplimiento de las normas de Meta. Y ya...", recomendó en la descripción.

