Disney encuentra a la actriz que protagonizará nuevo live action de "Lilo y Stich"

03 abr. 2023 - 17:40 hrs.

Ohana significa familia ¡Disney encontró a su protagonista! Según informó The Hollywood Reporter, Maia Kealoha será la encargada de protagonizar el live action de "Lilo y Stitch", una nueva versión de la película animada del año 2002.

Dean Fleischer Camp, cineasta nominado al Oscar a mejor película animada por "Marcel the Shell With Shoes On", está dirigiendo la cinta, considerada uno de los lanzamientos más importantes de Disney+.

Previamente, el remake ya había sumado a Zach Galifianakis a su elenco como uno de los personajes. el cual aún no es revelado. Hasta el momento, se desconoce quienes interpretarán a Nani, David, Cobra Bubbles, Jumba Jookiba y Pleakley ¿La verás?