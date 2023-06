Taylor Swift anuncia fechas en Latinoamérica pero deja fuera a Chile

Por primera vez en su carrera, Taylor Swift pisará suelo latinoamericano para dar una serie de conciertos, en el marco de "The Eras Tour", gira en la que hace un repaso a toda su carrera.

La intérprete de "I knew you were trouble" dirá presente en México, Argentina y Brasil, quedando fuera del listado Chile, pese a la insistencia de los y las fanáticas para que se presentar en territorio nacional.

De acuerdo a la información entregada por su cuenta oficial , la estadounidense se presentará en las siguientes fechas en Latinoamérica:

Really thrilled to tell you this!! Mexico, Argentina and Brazil: We are bringing The Eras Tour to you this year! Sweet angel princess @SabrinaAnnLynn will be joining us on all of the shows! Visit https://t.co/sWLDCJoj1P for more information on your registrations, pre-sales and… pic.twitter.com/yraYdo1Q26