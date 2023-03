La fuerte amenaza que le hizo Eloy a Beto para vender el Pirandelli: Revisa el dramático momento en Hijos del Desierto

31 mar. 2023 - 00:54 hrs.

Una dramática escena se vivió en el último capítulo emitido durante este jueves 30 de marzo en "Hijos del Desierto", luego de que Eloy fuera a concretar un negocio con Beto.

Eloy quiere comprar el Pirandelli

A toda costa, Eloy Zapata quiere comprar el Pirandelli, local del cual está a cargo Beto, es por eso que el actor interpretado por Roberto Farías, llegó hasta donde Beto para concretar la venta.

Sin embargo, se encontró con la negativa de Beto, quien no está dispuesto a vender el local, mucho menos a alguien como Eloy.

Pero lo que Beto no esperaba, era la violenta reacción de Eloy. "Escúchame bien mariposón. Si vo' no me vendí' el Pirandelli lo voy a quemar", amenazó Eloy.

La lealtad de Pedro

Además, Pedro le deja claro a Eloísa que siempre la protegerá, pese a que ya no están juntos.

"Yo no necesito que me cuides, me sé cuidar sola. Y si necesito alguien que me cuide, esa persona va a ser mi marido", le dijo Eloísa a Pedro.

"Pídeme que te deje de hablar, que te deje de buscar, incluso pídeme que te trate de olvidar, pero no me pidas que te deje de cuidar", respondió él.

Esto y más, ocurrió en un nuevo episodio de Hijos del Desierto

