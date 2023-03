"Ha sido un duelo a muerte con la enfermedad": Claudia Conserva cuenta cómo ha enfrentado el cáncer que le aqueja

30 mar. 2023 - 20:25 hrs.

Después de dos días, Claudia Conserva volvió a aparecer en Instagram. En su última publicación en esa red social había actualizado su estado de salud, a propósito del cáncer de mama que se ha estado tratando.

Ahora, y a través de una imagen en la que sale ella frente a un computador, la conductora de televisión comunicó que ha estado dejando archivos de lo que ha sido ese proceso.

"Ya han pasado nueve meses desde que supe mi diagnóstico: Cáncer de mama triple negativo (de los más agresivos). Ha sido un duelo a muerte con la enfermedad, aún estoy en tratamiento", anunció en primera instancia.

Prepara un documental

Acto seguido, y en la misma publicación, Conserva agrega que "decidí registrar con mi celular el dolor y la incertidumbre que me ha tocado vivir".

"Hice un documental con material que no pretende ser un informe sobre el Cáncer, el objetivo es compartir la experiencia que he vivido como millones de personas y sus familias enfrentando esta enfermedad", agrega.

Sigue en tratamiento

Horas antes, la propia Conserva afirmó que sigue tratándose el cáncer. Esto, a raíz de los rumores que estaría prontamente de vuelta en la pantalla chica.

Sigo en tratamiento y no tengo fecha de regreso aún, me han llamado de varios medios por esa información, pero no es así", afirmó Conserva a Publimetro.

La mañana de este martes, su marido, Juan Carlos Valdivia, también se refirió al estado de salud de su esposa.

El conductor de televisión fue breve y afirmó a ADN que Claudia está "recuperándose" y agradeció por la preocupación.