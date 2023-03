"No estoy tan bien": Cecilia Bolocco revela que sufre delicada enfermedad

30 mar. 2023 - 09:15 hrs.

La ex Miss Universo, Cecilia Bolocco, volvió a realizar un live de Instagram luego de sus vacaciones.

La empresaria solía hacer, semana a semana, videos en vivos en la mencionada red social, para conversar con sus seguidores y mostrar los productos de su colección de vestuario, calzado y accesorios.

Sin embargo, desde diciembre no llevaba a cabo una de estas instancias y, durante la noche del pasado miércoles 29 de marzo, reapareció y reveló que sufre una enfermedad.

"No estoy tan bien"

Luego de que una seguidora le preguntara cómo estaba su salud, Bolocco contó que sufre de neutropenia.

"Estoy bien, dentro de la sencillez del conjunto, como dice mi papá, que tiene 90 años. Bueno, no estoy tan bien, pero, dentro de la sencillez del conjunto. A nosotros nos enseñaron que teníamos que estar siempre bien para estar bien y la verdad es que muy pocas veces estamos rebien como para estar bien", sinceró en el live.

"Yo estoy relativamente bien, pero me siento bien, eso es lo importante", agregó la otrora reina de belleza.

Respecto a su estado de salud, explicó que: "Me tengo que ir a sacar más sangre, ayer me hice un examen porque yo no tengo defensas, soy neutropénica severa, tengo neutropenia".

"Aunque tenga pocas defensas, yo no tengo nada de qué defenderme (risa), pero estoy bien, le pongo empeño a la vida y así voy, y estoy contenta y feliz", comentó.

¿Qué es la neutropenia?

De acuerdo a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), la neutropenia es una disminución en la cantidad de glóbulos blancos, células que funcionan como la principal defensa del cuerpo ante infecciones.

Si bien este padecimiento es común entre quienes reciben tratamientos contra el cáncer, ese no sería el caso de Cecilia.

Mayo Clinic detalla que, aunque la quimioterapia es una causa frecuente de la neutropenia, también se puede presentar en quienes tengan:

Carencia de vitaminas.

Anormalidades del bazo.

Trastornos que se presentan en el nacimiento, como el síndrome de Kostmann (un trastorno que implica una producción escasa de neutrófilos).

Razones desconocidas. En este caso se llama neutropenia crónica idiopática.

"Se puede presentar neutropenia sin un mayor riesgo de infecciones. Esto se conoce como neutropenia benigna", acotan desde Mayo Clinic.

