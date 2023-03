Tuvo un radical cambio de look: Así luce a sus 67 años Jane Kaczmarek, la madre en "Malcolm in the Middle"

30 mar. 2023 - 08:00 hrs.

"Malcolm in the Middle" es una de las producciones más populares de los primeros años de la década del 2000.

La serie estadounidense está ambientada en un barrio suburbano de Estados Unidos y es protagonizada por el actor Frankie Muniz, quien encarnó a Malcolm, cuya particular familia hacía reír a los espectadores.

Pese a que la serie finalizó hace 17 años, sus personajes aún son recordadas. Tal es el caso de Lois, la madre de la familia y cuyo papel estuvo interpretado por la talentosa actriz Jane Kaczmarek.

La intérprete estadounidense comenzó su carrera a inicio de los años 80 tanto en cine como en televisión, participando en películas como "Uncommon Valor" y "Falling in Love", además de series como "St. Elsewhere y "The Paper Chase".

Pero, sin lugar a dudas, uno de los papeles que más la hizo conocida fue el de Luis en "Malcolm", cuya interpretación le significó tres nominaciones al Globo de Oro y siete nominaciones al Primetime Emmy Awards.

Jane, en televisión, trabajó como actriz de doblaje, interpretando la voz original de la jueza Constance Harm, en la serie "Los Simpson". En "Trolls: The Beat Goes On!", también realizó la voz de Mom Cloud.

Durante los últimos años, la actriz se ha podido ver en la película "6 ballonns" de Netflix, donde interpretó a Gayle; y en "!CHiPs!", producción en que encarnó a Captain Jane Lindel. En series, también tuvo participaciones en producciones como "The Big Bang Theory", "This Is Us" y " Mixed-ish".

En el ámbito personal, la actriz se casó en 1992 con el también actor Bradley Whitford, con quien tuvo tres hijos. La pareja se separó en 2010, luego de 18 años de matrimonio.

A 17 años del fin de "Malcolm", Jane Kaczmarek luce completamente diferente a como se veía en la serie. La actriz de 67 años lleva su cabellera totalmente blanca desde hace algunos años.

Así luce actualmente Jane Kaczmarek

