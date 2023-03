Un multimillonario podría ser el nuevo amor de Angelina Jolie: ¿Quién es David Mayer de Rothschild?

Sonríe distinto. Está feliz. Un nuevo romance podría ser la razón. Existen fuertes rumores sobre la llegada de un novio a la vida de Angelina Jolie. La actriz, de 47 años, fue vista muy alegre paseando al lado de un hombre llamado David Mayer.

La caminata romántica ocurrió en Malibú, en la costa sur de California, Estados Unidos. Un escenario perfecto para una cita, debido a los maravillosos atardeceres que pueden disfrutarse.

Jolie y su acompañante vistieron de negro, según reseña Page Six. Caminaron durante algunas horas después de disfrutar una comida en Nobu, un lugar exclusivo.

El supuesto novio de Angelina Jolie se llama David Mayer de Rothschild y es tres años menor que la actriz. Es un británico que ostenta la fortuna de la conocida familia Rothschild.

Angelina Jolie goes on three-hour lunch with billionaire David Mayer de Rothschild https://t.co/w6tX0sMG3l pic.twitter.com/skcWZw8rTR