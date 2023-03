"Desde chica fui payasa": Famosa pareja de tiktokers chilenos revelan su clave del éxito

29 mar. 2023 - 09:15 hrs.

Quienes son usuarios frecuentes de la plataforma TikTok, de seguro que se han encontrado con el perfil de Carla Inostroza, más conocida como Carlita (@c4rlitaa).

Esta joven, de 20 años, usa una voz infantil con frases como "pero, amor" para hacer divertidos videos de la cotidianidad junto a su pololo, Felipe Cabello, de 22 años.

"Desde chica fui payasa"

La estudiante de ingeniería comercial contó a LUN que "empecé con TikTok en la pandemia. Mi mamá siempre me dijo que desde chica fui payasa. Siempre fui buena para imitar y hacer voces, como las de mis papás, mis tíos. Empecé a contar storytime (historias personales) o riéndome que mi mamá se hacía la cuica y nosotros somos de Quilicura y ahí comencé a tener un boom".

Carlita, a fines del año 2021, recibió un mensaje de Felipe, con quien actualmente lleva 15 meses de relación.

El estudiante de ingeniería civil industrial la encontraba linda y le propuso que salieran. "Me dijo que sí, tuve suerte e igual mi foto de perfil yo salía bien musculoso. Ya no, porque el pololeo engorda jajá, no es un mito", contó el joven al mismo medio.

La pareja chilena es una de las más virales de la red social china, y la influencer reveló cómo comenzaron a realizar los videos en conjunto y contó que las anécdotas que graban son situaciones reales.

"Él es muy chistoso, muy alegre, muy parecido a mí, se hizo amigo de amigos y ahí lo comencé a meter en las redes sociales, porque la gente necesitaba conocerlo y empezamos a hacer videos de lo que nos pasaba, de pelear por cosas ridículas, cosas de pareja con las que todos se sienten identificados", indicó Carlita.

La tiktoker también precisó que "los videos que ven suelen ser situaciones que pasaron cinco minutos antes. Tenemos un problema, nos matamos de la risa y decimos: 'Grabemos y digamos lo que acaba de pasar'".

"Pero, amor"

Respecto al origen de la popular frase "pero, amor", que le suele decir a su pololo, contó que "nació porque el Pipe siempre me agarra pa'l leseo, aunque le esté diciendo algo muy serio y ahí yo le decía 'pero amor, ¿qué onda?', así con voz de guagua regalona. Noté que me etiquetaban en muchos videos de gente que me imitaba y ahí entendí que por ahí iba nuestro gancho. También es muy común que en la calle me pidan un video diciendo 'pero, amor'".

Si bien la frase los ha hecho conocidos y virales, ya no es usada en la relación y solo la emplean para grabar.

La voz de "bebé" que utiliza la joven para hablarle a su pareja, ha ocasionado que Felipe sea víctima de más de una broma en la calle.

"La Carlita siempre me hablaba con voz de guagua para lograr que sí o sí hiciera algo, pero ya no lo hace, es que donde iba me atendían haciendo la voz de la Carlita: comprando un café, en una bencinera, jajá. No me molestaba, sino que es un fruto de lo que cosechamos", acotó.

Considerando el boom que tienen en la plataforma, estos pololos aprovecharon de realizar un emprendimiento bautizado como @pero_amoor en Instagram, en el cual venden poleras estampadas con sus populares frases.

