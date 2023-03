¿Los regaña o les explica algo? Gerard Piqué protagoniza controvertido video junto a sus hijos

28 mar. 2023 - 14:00 hrs.

El exfutbolista Gerard Piqué asistió, junto a sus dos hijos, Sasha y Milan, a la final de la primera edición de la Kings League el pasado domingo.

Este torneo de fútbol fue creado por el mismísimo Piqué y sus partidos tienen reglas especiales diferentes a las de la FIFA.

Mediante un video que se ha viralizado en redes sociales se puede ver a Piqué junto a los dos hijos que tuvo durante su relación con Shakira, presenciando el encuentro futbolístico.

¿Los regaña o les explica algo?

Más allá de lo que significó el partido, el registro generó un debate en redes sociales, entre quienes aseguraban que el exdeportista estaba regañando a sus hijos —debido a los gestos que realizaba con sus manos— y entre quienes decían que solo les estaba explicando algo.

"No veo que le está regañando, más bien el niño le dice algo respecto al partido y Piqué le explica la jugada", "yo no soy de Piqué... pero le estaba explicando algo", "le está explicando algo del partido. Está bien que no es monedita de oro, pero no le comiencen a buscar cosas donde no las hay"; escribieron algunos usuarios.

Por otra parte, la persona que compartió el video escribió en el clip de TikTok: "Piqué regañando a sus hijos en la final four en el Camp Nou".

Esa opinión también la tuvieron otros internautas, quienes escribieron cosas como: "¿Por qué no puede regañar a sus hijos? ¿Qué padre no regaña a sus hijos".

Adicionalmente, hubo quienes bromearon con el tema, haciendo alusión a que Shakira lanzará una canción inspirándose en este hecho.

"Milan y Sasha ya andan pensando en otra canción en estos momentos" y "aquí esperando la nueva canción de Shakira", fueron algunas de las bromas que lanzaron.

