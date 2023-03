"Matándolo como Shakira a Piqué": Así es la nueva sesión de Bizarrap con Arcángel

Luego del descomunal éxito de la Session #53 con Shakira, el productor argentino Bizarrap se anota otro éxito musical con el lanzamiento de Session #54, su nuevo trabajo con Arcángel, en el que hace referencia al tema de la colombiana dedicado a Gerard Piqué.

Shakira is now the Latin artist with most Guinness World Records in history! 🥇👑 ¡Shakira se convierte en la artista latina con el mayor número de títulos Guinness! pic.twitter.com/G5GL864d1H