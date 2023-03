Novio de Becky G reacciona a escándalo de infidelidad: "En lugar de honrar este amor, he hecho lo contrario"

Un escándalo envuelve la relación de Becky G y su novio Sebastian Lletget, a menos de tres meses de anunciar su compromiso. El futbolista es acusado de serle infiel a la cantante mientras disputaba un partido en España.

Las acusaciones salieron de una cuenta anónima en Instagram, identificada como @ja29po, que dice ser la mujer que estuvo con el futbolista y asegura tener las pruebas de ello, reseña el diario español Mundo Deportivo.

La misteriosa mujer escribió un mensaje privado a la intérprete de "Sin Pijama", en el que le dice que está dispuesta a revelar pruebas de infidelidad de la pareja de la artista, en una noche que estuvo con él.

"Sebastián Lletget te engañó conmigo el mes de febrero que estuvo en España con su equipo. Tengo muchas pruebas para mostrarte, hasta video íntimo de Sebastian. El único falso y mentiroso es tu novio, que te engaña con muchas mujeres más", apuntó la usuaria.

Becky G is trending after her fiancé Sebastián Lletget was accused of being unfaithful to the singer two months after they got engaged. pic.twitter.com/0hUklcFsfv