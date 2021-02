Este Día de San Valentín muchas fueron la parejas de famosos que subieron a sus redes sociales cómo celebraron su amor, entre ellos la cantante estadounidense Becky G, quien mostró a todos sus seguidores cómo la pasó con el futbolista Sebastián Lletget.

La cantante, de 23 años de edad, quien mantiene una relación con el argentino desde el 2016 no solo subió a su cuenta de Instagram una tierna foto con su amor, también compartió en sus historias como pasaron la noche del 14 de febrero.

"Te amo. Happy Valentine's Day", escribió la intérprete de "Sin pijamas", de 23 años de edad, en una imagen en la que se muestra dándole un tierno beso a Sebastián.

Mientras que en sus historias se le ve a los dos "jugando" fútbol americano, de 28 años, con música mexicana de fondo.

Por su parte, el centrocampista en Los Ángeles Galaxy de la Major League Soccer de Estados Unidos subió dos fotografías de ambos junto a un escrito que decía: "Día de amor".

Años de amor

Fue en el 2016 cuando la pareja hizo pública su relación y hasta el 2019 que la joven declaró en un programa de televisión que vivía junto con el futbolista, decisión que aceptaron sus padres sin problemas, a pesar de ser una familia mexicana muy tradicional.

Para ese entonces, la intérprete declaró en el programa "Despierta América": "Cuando yo y Sebastian decidimos: 'ok, vamos a hacer esto juntos', obvio, vengo de una familia muy tradicional, muy mexicana y cuando hablé con mis papás, ellos entendieron perfectamente".

Sin embargo, y aunque no tuvieron ningún tipo de problemas, le recomendaron hablar con sus abuelos, a lo que ella respondió: "'no, no, no, yo voy a hablar con ellos' y le dije a mi abuelita: 'tengo que probar antes de comprar'. Ella (su abuela) se estaba riendo tanto y me dijo: 'no, yo entiendo perfectamente', mi familia ama a Sebastián entonces, es algo que funciona muy bien", consignó Hola.

No cabe duda, que la pareja está muy enamorada y constantemente suben a sus redes sociales fotos y videos de cómo viven su relación.

