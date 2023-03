"Es un cariño que nunca has tenido conmigo": La tensa conversación entre Baltazar y Mariano en "La ley de Baltazar"

27 mar. 2023 - 22:33 hrs.

En el nuevo capítulo de la "Ley de Baltazar", emitido este lunes 27 de marzo, Mariano (Gabriel Cañas) tuvo una tensa conversación con Baltazar (Francisco Reyes).

En un principio, Mariano le da las gracias a su padre por la recepción que tuvo este con Óscar, la pareja del propio Mariano a la que presentó en el capítulo anterior.

Sin embargo, los ánimos del diálogo se tornaron algo incómodos cuando el protagonista de la trama aprovechó la instancia para agradecer también la disposición que ha tenido Mariano con Lucas, el otro hijo de Baltazar.

El diálogo

"Quiero agradecerte que hayas cambiado de actitud con Lucas, porque ese cabro es muy importante para mí", aseguró Baltazar.

"Al menos vamos a estar tratando de convivir de manera civilizada", respondió Cañas.

Acto seguido, el personaje de Francisco Reyes responde que "la aparición de Lucas ha sido un regalo para mí".

"Tú lo admiras a él, tú estás orgulloso de él, lo veo por la manera en que lo miras, lo miras de una manera que nunca lo has hecho conmigo", responde Mariano. "Te voy a pedir que cuando nosotros estemos hablando no te refieras a Lucas con tanto interés, te nace un cariño espontáneo que me afecta y es un cariño que nunca has tenido conmigo", agrega.

