"Necesito salir de la zona de confort": Álvaro Rudolphy confirma haber dado un paso al costado en las teleseries

27 mar. 2023 - 11:15 hrs.

Álvaro Rudolphy está desde hace un tiempo alejado de las pantallas, para ser más específicos, de las teleseries, las cuales lo llevaron con el tiempo a convertirse en uno de los actores más conocidos de nuestro país.

Quien en su más reciente paso por Mega protagonizó telenovelas como "Perdona Nuestros Pecados" y "Juegos de Poder", reveló que decidió tomar una importante decisión en su vida profesional.

El actor confirmó recientemente que dio un paso al costado en el rubro de las teleseries, indicando que, si bien le gustaría seguir actuando, no está preparado para un proyecto tan largo.

"Empecé a entrar en una etapa de despojarme"

Rudolphy, en un programa emitido por Canal 13, mencionó que "dejé las teleseries y empecé a entrar en una etapa de despojarme. Hay que alivianar la mochila para el viaje. Siento que terminé una etapa en mi vida, un estilo de vida que se cerró o se está cerrando".

"Empiezas a tener que decidir por qué preocuparte, qué es lo realmente importante, y eso es la familia, la mujer, los hijos, y lo material empieza a estorbarte", sostuvo.

El destacado actor hizo un repaso por su participación en otras telenovelas, dejando en claro que, por ejemplo, en "Amores de Mercado" quedó agotado después de interpretar a dos personajes: Rodolfo y Pelluco, que eran hermanos gemelos separados al nacer.

Álvaro Rudolphy / Archivo Aton

"Tengo la sensación de que ya fue"

Asimismo, el actor nacional expresó que "prefiero hoy en día hacer algo corto, tres meses máximo, no me da para estar pegado nueve meses en un drama, ya no. No digo 'de esta agua no beberé', no quiero dispararme en el pie".

Por último, manifestó que "tengo hoy la sensación de que ya fue, necesito salir de la zona de confort y hacer algo que me cueste. En este momento de mi vida siento que ese capítulo de mi vida está cerrado".

Todo sobre Famosos chilenos