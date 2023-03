Paula Pavic sobre separación de Marcelo Ríos: "Somos demasiado diferentes"

25 mar. 2023 - 17:30 hrs.

Luego de 14 años de matrimonio, Paula Pavic, la esposa de Marcelo Ríos, anunció su divorcio, justo cuando el retirado tenista apareció mencionado en el Caso Relojes VIP.

La mujer confirmó el rompimiento de su compromiso con el deportista a través de un programa de televisión, en el cual dio nuevas razones de su rompimiento.

Pavic, durante el programa "Sígueme y te sigo", de TV+, dijo que esta decisión se habría tomado hace tiempo entre ellos. "Esto lo tenemos conversado desde diciembre", expuso.

Además, confirmó que pese a que entre los dos no existe "mala onda", prefieren tenerse como amigos a seguir en una relación que "no estaba funcionado", asegurando que "no tiene nada en contra" de Ríos.

“Nos amamos, pero no podemos estar juntos. Somos demasiado diferentes, creo que como amigos nos llevaríamos mucho mejor”, afirmó Pavic.

En cuanto a cómo llevan la convivencia en medio de este proceso de separación, dijo que "no estamos viviendo juntos, pero él tiene entrada libre y hablamos casi todos los días... Se dio demasiado rápido".

Indirectas por redes sociales

Cabe mencionar que antes de esta entrevista, Pavic había utilizado su cuenta de Instagram.

“Renuncia a la necesidad de que la gente te entienda y verás lo feliz que serás así”, escribió la mujer de 41 años. Sin embargo, también público el siguiente posteo: "Te mereces todo lo que hiciste a otros... tú verás si te da miedo o paz", sostuvo.

