Caso Relojes VIP: Marcelo "Chino" Ríos aparece mencionado en investigación junto a Tonka y Parived

24 mar. 2023 - 10:25 hrs.

¿Qué pasó?

En el marco de la investigación por el caso Relojes VIP, uno de los nombres que aparece mencionado en las indagatorias es el del extenista Marcelo Ríos.

Según mostró el matinal "Mucho Gusto" de Mega, el retirado deportista fue nombrado en un documento, en que también aparecen los nombres de Marco Antonio López "Parived" y Tonka Tomicic.

¿Qué tiene que ver el "Chino" con la investigación?

Durante el año 2019, un delincuente internacional fue detenido en el Aeropuerto de Santiago tras intentar ingresar a Chile con un pasaporte falsificado. El joven tenía varias acusaciones de robos en el extranjero, además de unas causas en el país.

En sus declaraciones, el "lanza" nombró a Estrella Dinamarca y Augusto Vásquez, quienes están bajo investigación por los relojes robados.

"Quienes nos compran las joyas y relojes saben perfectamente que son robadas en el extranjero. Digo lo anterior porque ellos saben quién es uno, en el sentido de ser lanza internacional. Además, los relojes y joyas que vendemos no se venden en el mercado nacional porque son exclusivas", indicó.

Posteriormente, aseveró que "las personas que compran los relojes y joyas robadas como destinatario final y que nombré al final de mi declaración anterior, tales como Tonka, Parived y Marcelo Ríos, saben perfectamente que son robados".

En ese sentido, el "Chino" aparece mencionado pero, pese a los esfuerzos por conversar con Ríos, este no quiso referirse a las indagatorias.

¿Qué pasa con Tomicic?

El abogado especialista en derecho comercial, bancario y procesal, Mario Espinoza, analizó los escenarios a los que podría enfrentarse la también modelo.

"El curso legal de una deuda impaga es que se judicialice en un minuto. Otra cosa distinta es la participación o responsabilidad penal que pueda tener su marido o exmarido y ella. Por supuesto, que si esos dineros se utilizaron para financiar negocios de hechos o actos que puedan revestir el carácter de delito, es otro tema", explicó a "Mucho Gusto".

Espinoza detalló que si durante la investigación "se considerara, por ejemplo, que Tonka ha sido encubridora de su marido, no es responsable penalmente porque eso no tiene pena asociada. El encubrimiento de parientes no está penado por la ley si solamente ocultó o ayudó a su marido a esconderse, ocultó los hechos, relojes, etc., eso se llama encubrimiento y no está penado por ley".

En esa línea, la exfiscal Marisa Navarrete acotó que si bien el encubrimiento "en un principio no es delito", sí podría ser considerado como tal en caso de "estar frente a otros delitos como el lavado de activos".

Todo sobre Caso relojes VIP