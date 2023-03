Los hijos de Eduardo Palomo también son artistas: Así lucen a dos décadas de la muerte del actor

Dicen que una persona solo muere cuando se olvida. Si es así, entonces el actor mexicano de "Corazón Salvaje", Eduardo Palomo, sigue presente. Tiene casi 20 años en otro plano. Sus fanáticos aún lo recuerdan, pero sus hijos también lo mantienen vivo.

Un infarto le quitó la vida cuando cenaba con unos amigos en un restaurante de Los Ángeles, California. Acudió allí después de ver una película argentina en un festival de cine en 2003.

El ataque cardíaco lo sorprendió cuando se reía del chiste de uno de sus amigos. Se quedó como dormido y sus acompañantes se alarmaron. Llamaron a emergencias, intentaron reanimarlo, pero no hubo éxito.

La muerte de Eduardo Palomo fue decretada a las 11 de la noche del 6 de noviembre de 2003. Carina Ricco es su viuda. Fiona Alexa y Luca quedaron huérfanos cuando tenían 5 y 3 años de edad, respectivamente.

La familia hizo esfuerzos enormes por reponerse y mantener vivo el legado del recordado Juan del Diablo en "Corazón salvaje", novela mexicana que protagonizó con la también fallecida Edith González.

You’ll enjoy it too. One of my favorite novelas ever is Corazón Salvaje with Edith Gonzales and Eduardo Palomo. It’s been remade a few times but this one is the best version it’s on YouTube. pic.twitter.com/4ah3YkAKAN