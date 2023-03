Después de 25 años: Así fue la despedida de Ash y Pikachu en "Pokémon"

24 mar. 2023 - 20:30 hrs.

Después de más de 25 años de su creación, 25 temporadas y 1.233 episodios, este viernes 24 de marzo se emitió el último capítulo del exitoso animé de "Pokémon", con Ash y Pikachu como absolutos protagonistas.

El querido Ash finalmente se despidió en el último episodio de la franquicia. El momento de la escena final fue, sin duda, emocionante para una gran cantidad de fans.

Luego de que Ash, el protagonista de la historia, pudo coronarse como campeón del Torneo de los Ocho Maestros y cumplir el sueño de ser el mejor entrenador Pokémon, se anunció que finalmente dejaría de ser el protagonista de la serie, después de tanto tiempo, para dejar espacio al crecimiento de otros personajes.

La nueva temporada, que será estrenada en abril de este año, contará con una serie de nuevos personajes que revelarán nuevas historias.

Mientras que para el final de esta temporada, vimos como el joven Ash Ketchum estuvo cursando su arco de despedida y, en sus últimos episodios, se pudo ver su crecimiento para concluir con una simple pero significativa escena.

En el corto final, podemos ver cómo el entrenador está listo para seguir su camino, dejando en manos de Pikachu una ramita para decidir cuál es su rumbo a tomar desde allí. El final feliz deja abierta la posibilidad de que en algún futuro podamos ver de regreso su historia.

El capítulo de despedida de Ash, también mostró al Equipo Rocket junto nuevamente, para señalar que seguirán su camino y dejarán atrás el capricho de capturar a Pikachu.

Este gran final es un cierre para una generación completa de fans, que desde hace más de 25 años siguen la exitosa serie animada. Sin embargo, pese a lo positivo del final, las opiniones del desenlace fueron divididas en redes sociales.

Algunos de los comentarios indicaban: "Me aburrio mucho el capitulo final, esperaba más" y "se podían haber esforzado más, fueron 25 años". Mientras que otros defendian el final, diciendo que "no entiendo tantas quejas y críticas. Es un animé dirigido a un público objetivo muy joven (Family Friendly), no sé qué final esperaban".

Está fue la escena final del anime de Ash y Pikachu.



