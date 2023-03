Ernesto Belloni revela la causa del enojo de Belén Mora con sus colegas comediantes

24 mar. 2023 - 18:30 hrs.

El comediante Ernesto Belloni reveló la causa del enojo de Belén Mora con sus pares humoristas.

En un programa de TV+, el intérprete de "Che Copete" se refirió a la molestia que tuvo "Belenaza" tras las pifias que recibió en el Festival de Viña 2023.

Durante el programa, se encontraba su excolega de trabajo, Marlen Olivari, y el animador José Miguel Viñuela.

En la conversación, Belloni comentó que "yo la conozco harto a la Belén y encontré que se equivocó de rutina, pero es una buena cabra”.

"Antes de ir a Viña, me llamó y me dijo: ‘Belloni, quiero que vengas a mi casa, queremos ver tu rutina con el Toto’. Con el afán de ayudarme y no toparme con problemas (por posibles chistes machistas)”, reveló el actor, acerca de la ayuda que recibió de Mora antes de su presentación en Viña 2020.

¿Por qué se enojó Belén Mora?

En ese contexto, Olivari le pregunto por qué Belén estaría "dolida" con sus colegas comediantes, como lo reveló la misma Mora por redes sociales.

A lo que Belloni respondió: “Lo que pasa es que nosotros, todos los colegas, hicimos fiesta después del fracaso de ella, del chiste principalmente".

"Al comienzo todos le decíamos ‘que te vaya muy bien’, pero después cuando vino el fracaso, dice la Belén que ahí la gente empezó a hacer mofa en sus presentaciones, los colegas de ella, mencionando ‘el chiste de la Belén’. Ella está súper dolida con eso”, detalló Ernesto.

Ernesto Belloni y Marlen Olivari

El descargo de Belén con sus colegas

Recordemos que Belén Mora, a menos de un mes tras presentarse en Viña, utilizó sus redes sociales para descargar su enojo con sus colegas comediantes que utilizaron su fracaso en la Quinta Vergara como parte de sus rutinas.

"Gracias a quienes me envían su amor y buena onda, gracias también a los que a través de un mensaje o mail me mandaron odio. Gracias a los que me patearon en el suelo justo después de desearme éxito", decía su publicación.

Finalmente, afirmó que de ahora en adelante "ya no cuentan conmigo. Ahora mi prioridad soy yo. Deal with it (lidien con eso)".

Belén Mora Festival de Viña Aton

