"Ya no cuentan conmigo": Belén Mora lanza duro descargo contra comediantes que se burlaron de ella tras el Festival

Sabido es que la comediante Belén Mora, también conocida como "Belenaza", tuvo un deslucido paso por el Festival de Viña del Mar 2023, certamen en el que presentó una rutina que no logró convencer al público, quien solo le dio una Gaviota de Plata, en medio de pifias.

Mora reconoció que su presentación tuvo ciertos inconvenientes, tanto en la conferencia de prensa como en diferentes programas en los que participó.

"Ya no cuentan conmigo"

A casi un mes de este impasse en su carrera, la actriz ocupó sus redes sociales enviando un mensaje para quienes se han burlado de ella, incluyendo a algunos humoristas.

En este grupo podría estar Fabrizio Copano, quien durante su show en el Festival de Viña dijo que "hay gente mala onda que dice que Gonzalo (Valenzuela) actúa mal. Y no, yo lo vi riéndose con el chiste de la ensalada, tremendo actor chileno", refiriéndose a la larga historia que Mora contó en la Quinta Vergara, con la que comenzaron las pifias en su contra.

Sobre esto, mediante Instagram, Belén partió diciendo que "gracias a quienes me envian su amor y buena onda, gracias también a los que a través de un mensaje o mail me mandaron odio. Gracias a los que me patearon en el suelo justo después de desearme éxito".

"Gracias a los que hicieron chistecitos de mí. A los que me utilizaron, gracias. Gracias a los compañeros comediantes que desaparecieron casi tan rápido como antes me pedían abrir un show. Gracias a todos ustedes cambié mi forma de ver las cosas", añadió.

Para cerrar, aseguró que en adelante "ya no cuentan conmigo. Ahora mi prioridad soy yo. Deal with it (lidien con eso)".

