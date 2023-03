"No me reconoció": La emoción de Rafael Araneda al hablar del estado de salud de su madre de 95 años

24 mar. 2023 - 11:20 hrs.

En el año 2021, el conductor de televisión Rafael Araneda, junto a su familia, optaron por radicarse definitivamente en Estados Unidos, debido a los diversos proyectos laborales que él tiene en Miami.

Una decisión que él mismo reconoció no fue fácil, porque en Chile él vivía junto a su madre, Laura Maturana, quien tiene más de 90 años y padece de diversas enfermedades.

Rafael Araneda y su madre

Esta semana, en un programa de TVN, Araneda actualizó el estado de salud de su madre, indicando que en su reciente viaje a nuestro país nuevamente se "despidió de ella", en el sentido que podría ser la última vez que se vean con vida.

"No me reconoció"

"Me acabo de despedir de ella, me he despedido de ella 20 veces (…) cada beso que le doy a ella puede ser el último, pero lo recibe con una alegría extraordinaria", sentenció.

Sobre el presente de su progenitora, sentenció que "hoy está bien, quizás no puede verbalizar lo que siente, yo tengo esa esperanza. Está postrada, pero sin dolores, súper en paz. Está buena para el chocolate, le gusta comer cositas ricas, y duerme mucho".

Rafael Araneda y su madre

Con una visible emoción en sus ojos, el comunicador reveló que su madre por estos días no lo reconoce siempre. "En ese estado de somnolencia se conecta, cuando llegué de mi viaje, no me reconoció, pero no importa, eso es ego de uno", señaló.

"No me reconoció, pero hoy (miércoles 22 de marzo) cuando me despedí, me dijo ‘mi guagua’ (...) Es súper egoísta, pero yo prefiero que ella esté tranquila, y que me diga cualquier nombre", acotó.

Todo sobre Famosos chilenos